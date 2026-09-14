Serie A, Torino-Roma 0-2: segna ancora Malen

La Roma resta a punteggio pieno in campionato battendo 2-0 in trasferta il Torino nel match valido per la quarta giornata di Serie A. A segno Malen al 39′ dopo un errato disimpegno del portiere granata Perri che ha favorito la rete – la sesta in campionato – del centravanti olandese, che calciando da terra ha segnato a porta sguarnita dopo una prima respinta dello stesso Perri. Nella ripresa a tempo scaduto ha chiuso la partita Pisilli, in gol al 93′ con un diagonale potente e angolato. I granata incassano la terza sconfitta in quattro gare e rimangono fermi a tre punti.