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domenica 13 settembre 2026

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Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka dona 3 punti ad Allegri

Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka dona 3 punti ad Allegri
Il rossoblu Lewis Ferguson combatte per il pallone con l’azzurro Antonio Vergara. (Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse)
Redazione
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Gli azzurri si riscattano dopo la sconfitta della settimana scorsa contro l’Inter

Finisce 1-0 il match delle 18.30 della quarta domenica di Serie A. Tra Napoli e Bologna è un match equilibrato che si sblocca solo al 66′ con Stanislav Lobotka, che intercetta un cross di Fvasuli e insacca in rete, battendo Pessina.

Il Bologna spreca le poche occasioni concesse dal Napoli, che sfiora il vantaggio in più occasioni già durante il primo tempo. Ai rossoblu viene annullata una rete appena 8 minuti dopo l’inizio della partita: Theate trova il colpo di testa vincente sfruttando una punizione calciata da Ferguson, ma il VAR richiama l’arbitro per fuorigioco del difensore e si torna sullo 0-0.

Sono tre punti importanti per il Napoli, che riscatta così le tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League. De Bruyne e compagni tornano a muovere la classifica portandosi a quota 6 punti. È invece già crisi per il Bologna, che incassa il terzo KO su quattro gare e resta fermo con 1 punti ai margini della zona retrocessione.

La prossima settimana il Napoli sarà ospite della Fiorentina, mentre il Bologna affronterà il Torino.

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