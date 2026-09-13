Napoli-Bologna oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 13 settembre, il Napoli di Massimiliano Allegri, in cerca di riscatto dopo un deludente avvio di campionato. I partenopei riceveranno al Maradona il Bologna, un cliente ostico a caccia di punti, in una partita valida per la quarta giornata di serie A.

Allegri: “Solo noi possiamo ribaltare il trend”

“Questa per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, non l’abbiamo ancora fatto, ci sono poche chiacchiere da fare, sappiamo il momento in cui siamo, 3 sconfitte di fila, c’è poco da parlare e soltanto da fare. Ora abbiamo la possibilità di fare tre punti contro il Bologna che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo, ben allenata, con valori tecnici, ma per noi è molto importante e su questo… è chiaro a tutti”. Così Max Allegri, tecnico del Napoli, alla vigilia della delicata sfida al ‘Maradona’ contro il Bologna. “Siamo solo noi quelli che possono ribaltare il trend, non è che qualcuno ci regalerà qualcosa. Con serenità e responsabilità , capendo l’importanza della partita, davanti a tutto c’è il risultato, perché poi alla fine è quello che cambia l’umore a tutti, figuriamoci a noi all’interno”, ha aggiunto. “E’ vero che abbiamo affrontato il Como, un’ottima squadra, l’Inter che è la più forte del campionato e l’Arsenal, ma sicuramente se non sono bastate le prestazioni fatte in quel modo, in entrambe le fasi, evidentemente manca qualche pezzetto che va fatto per vincere la partita e non è affatto facile. In questi momenti si vede più nero di quello che è, alla fine le prestazioni sono un conto e si può assolutamente migliorare tutte e due le fasi, ma il risultato ti condiziona… a volte fai partite in cui non meriti e fai risultati ed altre volte l’inverso. Abbiamo fatto buoni spezzoni di partita, altri meno buoni, adesso indipendentemente dalla prestazione tecnica che comunque va fatta… anche con l’Arsenal l’abbiamo fatta, forse subendo qualche tiro di troppo, ma con il Bologna è fondamentale il risultato e serviranno tutti”, ha proseguito il tecnico dei partenopei.

Napoli-Bologna: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres.

(4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli.

Napoli-Bologna: orario e dove vederla

La partita tra Napoli e Bologna è in programma alle 18 al Maradona. Il match sarà visibile su Dazn e sui canali di Sky Sport, e anche in streaming su Sky Go e Now.