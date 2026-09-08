Serie A Enilive, le più belle immagini della terza giornata

La serie A Enilive ha archiviato la terza giornata con i due posticipi del lunedì sera che hanno visto le vittorie del Cagliari, 1-0 sul Lecce, e della Lazio, 2-1 in rimonta sul campo dell’Udinese. Un turno che si è aperto con il brillante successo 4-1 del Como a Marassi contro il Genoa e che ha vissuto tanti momenti spettacolari come i 5 gol in Inter-Napoli 3-2 o la rimonta al fotofinish della Roma sull’Atalanta, nel match serale del sabato finito 2-1. Meno emozioni in Juventus-Milan della domenica sera chiuso sull’1-1.
Questi nel dettaglio i risultati del terzo turno di serie A
Venerdì 4 settembre
- Genoa-Como 1-4
Sabato 5 settembre
- Fiorentina-Torino 1-2
- Inter-Napoli 3-2
- Roma-Atalanta 2-1
Domenica 6 settembre
- Parma-Monza 1-1
- Frosinone-Venezia 3-2
- Bologna-Sassuolo 2-2
- Juventus-Milan 1-1
Lunedì 7 settembre
- Cagliari-Lecce 1-0
- Udinese-Lazio 1-2