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martedì 8 settembre 2026

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Serie A Enilive, le più belle immagini della terza giornata

Serie A Enilive, le più belle immagini della terza giornata
Alphadjo Cisse del Milan contende il pallone a Manuel Locatelli della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium di Torino, Italia – domenica 6 settembre 2026. Sport – Calcio. (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
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Dalle importanti vittorie di Inter e Roma al pareggio tra Juventus-Milan nel big match della domenica sera

Lautaro Martinez dell'Inter esulta dopo aver segnato un gol per la sua squadra durante la partita di Serie A tra Inter e Napoli allo stadio San Siro di Milano, Italia - Sabato 5 settembre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Beto della Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Torino allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Italia - Sabato 5 settembre 2026 - (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Matteo Politano del Napoli segna il gol del 0-1 durante la partita di Serie A tra Inter e Napoli allo stadio San Siro di Milano, Italia – 5 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Gabriele Calvani del Frosinone e Albion Rrahamani del Venezia durante la partita di Serie A tra Frosinone e Venezia allo stadio Frosinone Benito Stirpe, Italia - Domenica 6 settembre 2026 - Sport Soccer ( Foto di Alfredo Falcone/LaPresse )
L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri durante la partita di Serie A tra Inter e Napoli allo stadio San Siro di Milano, Italia - 5 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Giorgio Cittadini del Venezia e Akor Adams del Frosinone in contrasto durante la partita di Serie A tra Frosinone e Venezia allo stadio Frosinone Benito Stirpe, Italia - Domenica 6 settembre 2026 - Sport Soccer ( Foto di Alfredo Falcone/LaPresse )
Akor Adams del Venezia durante la partita di calcio di Serie A tra Frosinone e Venezia allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, Italia - Domenica 6 settembre 2026 - Sport Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Nicolo Cambiaghi del Bologna combatte per la palla con Nemanja Matic del Sassuolo durante la Serie A partita di Serie A tra Bologna e Sassuolo allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, Italia - domenica 6 settembre 2026 - (foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Artem Dovbyk del Bologna esulta dopo aver segnato il gol del 2-2 per la sua squadra durante la partita di Serie A tra Bologna e Sassuolo allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, Italia - Domenica 6 settembre 2026 - (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Alphadjo Cisse del Milan contende il pallone a Manuel Locatelli della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium di Torino, Italia – domenica 6 settembre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Federico Bernardeschi del Bologna combatte per la palla con Rafael Obrador e Fedde Leysen del Sassuolo durante la partita di Serie A tra Bologna e Sassuolo allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, Italia - domenica 6 settembre 2026 - (foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Cristiano Biraghi e Rolando Mandragora del Torino salutano i tifosi al termine della partita di serie A tra Fiorentina e Torino allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Italia - Sabato 5 settembre 2026 - (Foto di massimo Paolone/LaPresse)
Federico Gatti della Juventus segna di testa il gol del pareggio per la sua squadra durante la partita di calcio di Serie A tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium di Torino, Italia - Domenica 6 settembre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Matias Soulé della Roma esulta dopo aver segnato il gol della vittoria durante la partita di calcio di Serie A EniLive tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma, Italia – Sabato 5 settembre 2026 – Sport Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Federico Gatti della Juventus esulta dopo aver segnato il gol del pareggio per la sua squadra durante la partita di calcio di Serie A tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium di Torino, Italia - Domenica 6 settembre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Mario Hermoso della Roma e Charles De Ketelaere dell'Atalanta durante la partita di calcio di Serie A EniLive tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - Sabato 5 settembre 2026 - Sport Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Keinan Davis dell'Udinese combatte per la palla con Davide Frattesi della Lazio durante la partita di Serie A tra Udinese e Lazio allo Stadio Friuli di Udine, Italia - 07 settembre 2026. Sport - Calcio (foto di Andrea Bressanutti/LaPresse)

La serie A Enilive ha archiviato la terza giornata con i due posticipi del lunedì sera che hanno visto le vittorie del Cagliari, 1-0 sul Lecce, e della Lazio, 2-1 in rimonta sul campo dell’Udinese. Un turno che si è aperto con il brillante successo 4-1 del Como a Marassi contro il Genoa e che ha vissuto tanti momenti spettacolari come i 5 gol in Inter-Napoli 3-2 o la rimonta al fotofinish della Roma sull’Atalanta, nel match serale del sabato finito 2-1. Meno emozioni in Juventus-Milan della domenica sera chiuso sull’1-1.

Questi nel dettaglio i risultati del terzo turno di serie A

Venerdì 4 settembre

  • Genoa-Como 1-4

Sabato 5 settembre

  • Fiorentina-Torino 1-2
  • Inter-Napoli 3-2
  • Roma-Atalanta 2-1

Domenica 6 settembre

  • Parma-Monza 1-1
  • Frosinone-Venezia 3-2
  • Bologna-Sassuolo 2-2
  • Juventus-Milan 1-1

Lunedì 7 settembre

  • Cagliari-Lecce 1-0
  • Udinese-Lazio 1-2
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