Serie A Enilive, le più belle immagini della terza giornata

La serie A Enilive ha archiviato la terza giornata con i due posticipi del lunedì sera che hanno visto le vittorie del Cagliari, 1-0 sul Lecce, e della Lazio, 2-1 in rimonta sul campo dell’Udinese. Un turno che si è aperto con il brillante successo 4-1 del Como a Marassi contro il Genoa e che ha vissuto tanti momenti spettacolari come i 5 gol in Inter-Napoli 3-2 o la rimonta al fotofinish della Roma sull’Atalanta, nel match serale del sabato finito 2-1. Meno emozioni in Juventus-Milan della domenica sera chiuso sull’1-1.

Questi nel dettaglio i risultati del terzo turno di serie A

Venerdì 4 settembre

Genoa-Como 1-4

Sabato 5 settembre

Fiorentina-Torino 1-2

Inter-Napoli 3-2

Roma-Atalanta 2-1

Domenica 6 settembre

Parma-Monza 1-1

Frosinone-Venezia 3-2

Bologna-Sassuolo 2-2

Juventus-Milan 1-1

Lunedì 7 settembre