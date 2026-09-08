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martedì 8 settembre 2026

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Pallone d’Oro 2026, chi sono i 30 candidati

Pallone d’Oro 2026, chi sono i 30 candidati
Cristiano Ronaldo con il Pallone d’Oro, Madrid, 15 gennaio 2015 (AP Photo/Andres Kudacki)
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Sono stati resi noti i nomi dei 30 calciatori candidati al Pallone d’Oro 2026. Nella lista non c’è nessun italiano e solo un giocatore della Serie A, l’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Il “Toro” è stato inserito nella Top 30 vista la grande stagione appena conclusa, in cui ha conquistato lo Scudetto, la Coppa Italia, il titolo di capo cannoniere del campionato e la finale dei Mondiali 2026 raggiunta con la Nazionale argentina. Per sapere chi riceverà il prestigioso premio bisogna attendere lunedì 26 ottobre, quando i migliori calciatori del mondo si riuniranno a Londra.

I 30 candidati al Pallone d’Oro 2026

  • Jude Bellingham, centrocampista, Real Madrid, 4 nominations
  • Pau Cubarsí, difensore, Barcellona, 1 nomination
  • Marc Cucurella, difensore, Real Madrid, 1 nomination
  • Ousmane Dembélé, attaccante, Psg, 2 nominations
  • Luis Díaz, attaccante, Bayern Monaco, 2 nominations
  • Bruno Fernandes, centrocampista, Manchester United, 2 nominations
  • Gabriel, difensore, Arsenal, 1 nomination
  • Erling Haaland, attaccante, Manchester City, 6 nominations
  • Achraf Hakimi, difensore, Psg, 2 nominations
  • Harry Kane, attaccante, Bayern Monaco, 8 nominations
  • Khvitcha Kvaratskhelia, attaccante, Psg, 3 nominations
  • Lamine Yamal, attaccante, Barcellona, 3 nominations
  • Sadio Mané, attaccante, Al-Nassr, 5 nominations
  • Marquinhos, difensore, Psg, 2 nominations
  • Lautaro Martínez, attaccante, Inter, 5 nominations
  • Kylian Mbappé, attaccante, Real Madrid, 9 nominations
  • Nuno Mendes, difensore, Psg, 2 nominations
  • Lionel Messi, attaccante, Inter Miami, 17 nominations
  • João Neves, centrocampista, Psg, 2 nominations
  • Michael Olise, attaccante, Bayern Monaco, 2 nominations
  • Willian Pacho, difensore, Psg, 1 nomination
  • Julián Quiñones, attaccante, Al-Qadsiah, 1 nomination
  • Declan Rice, centrocampista, Arsenal, 3 nominations
  • Rodri, centrocampista, Barcellona, 3 nominations
  • Fabián Ruiz, centrocampista, Psg, 2 nominations
  • William Saliba, difensore, Arsenal, 2 nominations
  • Ferran Torres, attaccante, Psg, 1 nomination
  • Dayot Upamecano, difensore, Bayern Monaco, 1 nomination
  • Vinícius Jr., attaccante, Real Madrid, 5 nominations
  • Vitinha, centrocampista, Psg, 3 nominations
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