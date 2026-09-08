Pallone d’Oro 2026, chi sono i 30 candidati

Sono stati resi noti i nomi dei 30 calciatori candidati al Pallone d’Oro 2026. Nella lista non c’è nessun italiano e solo un giocatore della Serie A, l’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Il “Toro” è stato inserito nella Top 30 vista la grande stagione appena conclusa, in cui ha conquistato lo Scudetto, la Coppa Italia, il titolo di capo cannoniere del campionato e la finale dei Mondiali 2026 raggiunta con la Nazionale argentina. Per sapere chi riceverà il prestigioso premio bisogna attendere lunedì 26 ottobre, quando i migliori calciatori del mondo si riuniranno a Londra.

I 30 candidati al Pallone d’Oro 2026