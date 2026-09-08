Pallone d’Oro 2026, chi sono i 30 candidati

Sono stati resi noti i nomi dei 30 calciatori candidati al Pallone d’Oro 2026. Nella lista non c’è nessun italiano e solo un giocatore della Serie A, l’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Il “Toro” è stato inserito nella Top 30 vista la grande stagione appena conclusa, in cui ha conquistato lo Scudetto, la Coppa Italia, il titolo di capo cannoniere del campionato e la finale dei Mondiali 2026 raggiunta con la Nazionale argentina. Per sapere chi riceverà il prestigioso premio bisogna attendere lunedì 26 ottobre, quando i migliori calciatori del mondo si riuniranno a Londra.
I 30 candidati al Pallone d’Oro 2026
- Jude Bellingham, centrocampista, Real Madrid, 4 nominations
- Pau Cubarsí, difensore, Barcellona, 1 nomination
- Marc Cucurella, difensore, Real Madrid, 1 nomination
- Ousmane Dembélé, attaccante, Psg, 2 nominations
- Luis Díaz, attaccante, Bayern Monaco, 2 nominations
- Bruno Fernandes, centrocampista, Manchester United, 2 nominations
- Gabriel, difensore, Arsenal, 1 nomination
- Erling Haaland, attaccante, Manchester City, 6 nominations
- Achraf Hakimi, difensore, Psg, 2 nominations
- Harry Kane, attaccante, Bayern Monaco, 8 nominations
- Khvitcha Kvaratskhelia, attaccante, Psg, 3 nominations
- Lamine Yamal, attaccante, Barcellona, 3 nominations
- Sadio Mané, attaccante, Al-Nassr, 5 nominations
- Marquinhos, difensore, Psg, 2 nominations
- Lautaro Martínez, attaccante, Inter, 5 nominations
- Kylian Mbappé, attaccante, Real Madrid, 9 nominations
- Nuno Mendes, difensore, Psg, 2 nominations
- Lionel Messi, attaccante, Inter Miami, 17 nominations
- João Neves, centrocampista, Psg, 2 nominations
- Michael Olise, attaccante, Bayern Monaco, 2 nominations
- Willian Pacho, difensore, Psg, 1 nomination
- Julián Quiñones, attaccante, Al-Qadsiah, 1 nomination
- Declan Rice, centrocampista, Arsenal, 3 nominations
- Rodri, centrocampista, Barcellona, 3 nominations
- Fabián Ruiz, centrocampista, Psg, 2 nominations
- William Saliba, difensore, Arsenal, 2 nominations
- Ferran Torres, attaccante, Psg, 1 nomination
- Dayot Upamecano, difensore, Bayern Monaco, 1 nomination
- Vinícius Jr., attaccante, Real Madrid, 5 nominations
- Vitinha, centrocampista, Psg, 3 nominations