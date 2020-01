Bryant, Tmz: Con Kobe morta anche figlia 13enne

di lrs

Milano, 26 gen. (LaPresse) - Nell'incidente in elicottero in cui ha perso la vita Kobe Bryant, è morta anche la figlia Gianna Maria Onore, 'GiGi'. Aveva 13 anni. Lo scrive il sito americano Tmz. La tragedia è avvenuta a Calabasas, in California, negli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata