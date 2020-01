Bryant, autorità confermano: E' tra 5 vittime incidente elicottero

di lrs

Calabasas, 26 gen. (LaPresse/AP) - La leggenda del basket Nba, Kobe Bryant, e altre quattro persone sono state uccise in un incidente in elicottero nel sud della California. L'elicottero è precipitato a Calabasas, a circa 30 miglia (48 chilometri) a nord-ovest del centro di Los Angeles. Le autorità hanno confermato che sono morte cinque persone, senza sopravvissuti. Avviate indagini per accertare la causa dell'incidente.

