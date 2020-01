Basket, morto Kobe Bryant: incidente in elicottero in California

di lrs

Los Angeles, 26 gen. (LaPresse/AP) - Kobe Bryant, 18 volte NBA All-Star che ha vinto cinque campionati ed è diventato uno dei più grandi giocatori di basket della sua generazione, è morto oggi in un incidente in elicottero. Aveva 41 anni. Nei suoi 20 anni di carriera, ha sempre giocato per i Los Angeles Lakers. Bryant ha perso la vita vicino a Calabasas, in California, secondo una fonte a The Associated Press. Non è chiaro se i membri della famiglia fossero sul mezzo con lui.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata