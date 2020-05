Basket, morte Kobe Bryant: Pilota non aveva assunto alcol o droghe

Il coroner della contea di Los Angeles ha appena pubblicato i rapporti dell'autopsia sulle vittime dell'incidente che ha causato la morte della ex stella Nba Kobe e della figlia 13enne Gigi , e della altre 7 persone a bordo lo scorso 26 gennaio in California. L'elicottero si schiantò contro una collina. Secondo il rapporto sull'autopsia del pilota, Ara Zobayan, "i test tossicologici non hanno rilevato la presenza di alcol o droghe". Lo riporta il sito 'Tmz'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata