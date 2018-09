Mondiali di basket più vicini per gli Azzurri: l'Italia batte l'Ungheria

Vittoria importante per l'Italbasket nel girone di qualificazione al Mondiale in Cina del prossimo anno. Gli Azzurri hanno vinto 69-63 a Debrecen contro l'Ungheria nella seconda partita del Gruppo J, agganciando momentaneamente in vetta la Lituania a 14 punti e staccando proprio i magiari, fermi a 12 e ora terzi.

La squadra di Sacchetti centra così il secondo successo di fila dopo quello ottenuto venerdì scorso a Bologna contro la Polonia. Miglior realizzatore per gli azzurri capitan Datome con 18 punti.

