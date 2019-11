Preolimpico, Italia al torneo di Belgrado con Senegal e Portorico

Saranno tutte a Belgrado le speranze del basket azzurro per un posto a Tokyo 2020. L'Italia è stata sorteggiata nel girone B del torneo preolimpico in programma nella capitale serba dal 23 al 28 giugno con Senegal e Portorico. In caso di passaggio del turno, semifinale con una fra le prime due del girone A: Serbia, Rep. Dominicana e Nuova Zelanda. La vincente staccherà il pass per la 32esima edizione dei Giochi Olimpici.

“Siamo stati sorteggiati nel Torneo di Belgrado con la squadra più titolata fra quelle che non hanno avuto accesso diretto a Tokyo", ha commentato il ct Meo Sacchetti. "Nel nostro girone siamo i favoriti, non possiamo nasconderlo. Senegal e Portorico sono due Nazionali che abbiamo affrontato recentemente - ha aggiunto -. Gli africani sono una squadra molto fisica. I portoricani, per come era cominciata l’ultima partita del Mondiale in Cina, potevano diventare il nostro peggior ricordo. Passiamo la prima fase, la Semifinale e poi giochiamoci le nostre chance contro la Serbia. È la squadra favorita del nostro Pre Olimpico, e gioca in casa. Ma anche nel 2016 a Torino l’Italia era favorita…”.

Per gli Azzurri si tratta dell’ottava partecipazione a tornei di qualificazione olimpica. Qualificazione ottenuta nel 1952, 1972, 1976 e 1980. Nella storia Azzurra, sono 10 le gare giocate a Belgrado: 3 sole vittorie a fronte di 7 sconfitte. La prima nel 1962 in amichevole contro la Jugoslavia e l’ultima contro la Serbia nel 2008 per le qualificazioni all’Europeo dell’anno successivo (ko 72-52). Già qualificate ai Giochi in 8: Giappone (Paese ospitante), Spagna, Argentina, Francia, Australia, Stati Uniti, Nigeria e Iran.

Il programma del Torneo Pre Olimpico di Belgrado

23 giugno

Rep. Dominicana - Serbia

Portorico - Senegal

24 giugno

Serbia - Nuova Zelanda

Senegal - ITALIA

25 giugno

Nuova Zelanda - Rep. Dominicana ITALIA - Portorico

27 giugno - Semifinali

1a Girone A - 2a Girone B

1a Girone B - 2a Girone A

28 giugno - Finale

I Tornei Pre Olimpici (23-28 giugno)

Belgrado (Serbia)

Girone A: Rep. Dominicana, Nuova Zelanda, Serbia

Girone B: Portorico, ITALIA, Senegal

Kaunas (Lituania)

Girone A: Lituania, Corea del Sud, Venezuela

Girone B: Polonia, Slovenia, Angola

Spalato (Croazia)

Girone A: Germania, Russia, Messico

Girone B: Tunisia, Croazia, Brasile

Victoria (Canada)

Girone A: Grecia, Cina, Canada

Girone B: Uruguay, Rep. Ceca, Turchia

