Playoff Nba, vincono Philadelphia e Portland, sarà gara 7 con Toronto e Denver

Si decideranno in gara 7 le due semifinali di Conference dei playff Nba Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e Denver Nuggets-Portland Trail Blazers. Stanotte si giocherà, invece, gara 6 fra Golden State Warriors e Houston Rockets con i campioni in carica privi della loro star Kevin Durant. Nella Eastern Conference, in gara 6 successo di Philadelphia su Toronto 112-101. La serie è ora sul 3-3. Ben Simmons con 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist trascina i Sixers al successo, insieme a Jimmy Butler autore di 25 punti, con 6 rimbalzi e 8 assist, e Joel Embiid con 17 punti e 12 rimbalzi. Non bastano ai Raptors i 29 punti e 12 rimbalzi di Kawhi Leonard.

Nella Western Conference, a Portland i Trail Blazers superano Denver 119-108 e impattano la serie sul 3-3. Padroni di casa trascinati alla vittoria dal solito Damian Lillard, autore di 32 punti. Bene anche CJ McCollum con 30 e Rodney Hood con 25. Non basta ai Nuggets l'ennesima grande prova di Nikola Jokic, autore di 29 punti con 12 rimbalzi. Le due gare sette lunedì 13.



