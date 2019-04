Playoff Nba, vincono gli Spurs di Belinelli, sconfitta per i Clippers di Gallinari

Prova di forza dei campioni in carica nella notte che ha aperto i playoff Nba. Golden State ha travolto i Clippers 121-104 trascinata dai 38 punti e 15 rimbalzi di Steph Curry. Durant ne aggiunge 23, Green 17. Alla franchigia di Los Angeles non bastano i 26 punti di Harrell e i 25 di Williams. Danilo Gallinari si ferma a 15 punti con 8 rimbalzi e 1 assist in 29' di impiego. Sorride invece l'altro azzurro impegnato nei playoff, Marco Belinelli, dato che San Antonio fa subito saltare il fattore campo espugnando Denver 101-96. La guardia bolognese in 17' di utilizzo chiude con 8 punti. Per gli Spurs a fare la differenza sono i 18 punti di DeRozan e i 15 di Aldridge, freddo ai liberi nel finale. Inutili per i Nuggets la tripla doppia di Jokic, autore di 10 punti, 14 assist e 14 rimbalzi, a cui si aggiungono i 20 punti di Harris e i 17 di Murray.

A Est colpi esterni e vittorie e sorpresa per Orlando e Brooklyn rispettivamente su Toronto e Philadelphia. I Magic esultano grazie alla tripla di DJ Augustin (miglior realizzatore con 25 punti) a poco più di 4 secondi dalla sirena che vale il 104-101 finale. Ai Raptors non bastano i 25 punti di Leonard e i 24 di Sakam, con 9 rimbalzi. In precedenza i Nets, nella partita che ha aperto la post-season, hanno espugnato la 'casa' dei 76/ers 111-102. Russell guida gli ospiti con 26 punti, LeVert e Dinwiddie ne aggiungono 23 e 18 confermandosi su ottimi livelli. Philly si arrende nonostante i 36 punti di Butler e la doppia doppia di Embiid, in dubbio fino all'ultimo, con 22 punti e 15 rimbalzi.

Ed ecco il riassunto dei risultati del primo turno dei playoff: Philadelphia 76/ers-Brooklyn Nets 102-111, Toronto Raptors-Orlando Magic 101-104, Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 121-104, Denver Nuggets-San Antonio Spurs 96-101

