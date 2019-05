Playoff Nba, Toronto e Denver pareggiano i conti

Toronto riequilibra i conti con Philadelphia, Denver riaggancia Portland. Raptors e Nuggets si aggiudicano Gara-4 delle rispettive semifinali di playoff Nba portandole sul 2-2. In Eastern Conference i canadesi passano al Wells Fargo Center 101-96 spinti dai 36 punti di Leonard, conditi da 14 rimbalzi e 5 assist. Ai padroni di casa non bastano i 29 punti di Butler (più 11 rimbalzi). In Western Conference, Denver regola i Trail Blazars al Moda Center (116-112) e si riprende il fattore campo.

Nel successo dei Nuggets, fondamentale il contributo di Murray (34 punti) e Jokic, alla seconda tripla doppia consecutiva (21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist). Portland prova ad aggrapparsi a McCollum (29 punti) e Lillard (28 punti).

