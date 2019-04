Playoff Nba: Spurs di Belinelli ko, Denver si rialza. Portland sul 2-0

Denver rialza la testa e pareggia i conti. Nella notte Nba, i Nuggets si impongono in rimonta sugli Spurs di Marco Belinelli in gara-2 del primo turno playoff e portano la serie sull'1-1. Al Pepsi Center grande prova di squadra dei padroni di casa, miglior realizzatore Murray (24 punti) seguito da Harris (23 punti), Jokic (21 punti, 13 rimbalzi e 8 assist) e Millsap (20 punti). A San Antonio non bastano i 31 punti di DeRozan e i 24 punti di Aldridge (con 9 rimbalzi e 3 assist), il contributo dell'azzurro è di 8 punti, un assist e un rimbalzo in 22'. La serie si sposta in Texas, dove domani si gioca gara-3.

E' 1-1 anche tra Toronto e Orlando, con i Raptors che si prendono il secondo round (111-82). A spingere i canadesi i 37 punti di Leonard e i 22 punti (conditi da 7 assist) di Lowry. Importante anche la doppia doppia di Siakam, che chiude con 19 punti e 10 rimbalzi. La serie si sposta a Toronto, dove venerdì è in programma gara-3. Portland invece bissa il successo di gara-1 battendo nuovamente Oklahoma (114-94). Grandi protagonisti del successo dei Trail Blazers McCollum (33 punti conditi da 8 rimbalzi e 5 assist) e Lillard (29 punti). Ai Thunder non bastano George (27 punti), prova non esaltante per Westbrook (14 punti, 9 rimbalzi e 11 assist). Gara-3 è in programma venerdì a Portland.

I risultati degli incontri validi per il primo turno dei playoff Nba. Eastern Conference: Toronto Raptors - Orlando Magic 111-82 (serie 1-1), Denver Nuggets - San Antonio Spurs 114-105 (serie 1-1). Western Conference: Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 114-94 (serie 2-0).

