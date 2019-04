Playoff Nba. San Antonio porta Denver a Gara 7

Netta vittoria casalinga degli Spurs (120-103). Dominano Aldridge e De Rozan. Bene Marco Belinelli. Jokic fa 43 punti ma non bastano ai Nuggets. Domenica la partita decisiva in Colorado. Addio a John Havliceck

Si deciderà in gara 7 la serie di primo turno dei playoff NBA tra i San Antonio Spurs e i Denver Nuggets. Nella notte italiana gli uomini guidati da Gregg Popovich hanno vinto gara 6 in casa con il punteggio di 120-103, spegnendo così le speranze della formazione di Michael Malone di raggiungere i Portland Trail Blazers nella semifinale della Western Conference.

Gli Spurs sono stati trascinati dalla coppia formata da LaMarcus Aldridge (26 punti e 10 rimbalzi) e DeMar DeRozan (25 punti), bene anche Marco Belinelli con 9 punti dalla panchina, 2 rimbalzi, 1 assist e 2/4 da tre. Non sono bastati ai Nuggets i 43 punti e 12 rimbalzi, di un monumentale Nikola Jokic. Gara 7 è in programma domenica 28 aprile in Colorado.

La situazione - Ed ecco il quadro completo dei playoff quando siamo quasi alla fine del primo turno. A Est il quadro è completo: i Milwaukee Bucks si sono sbarazzati facilmente (4-0) dei Detroit Pistons; i Torronto Raptors hanno eliminato (4-1) gli Orlando Magics. I Philadelphia 76ers hanno fatto fuori (4-1) i Brooklyn Nets e I Boston Celtics hanno buttato fuori (4-0) gli Indiana Pacers. Gli accoppiamenti per le semifinali sono: Milwaukee-Boston e Toronto-Phladelphia.

Più complessa la situazione a Ovest dove due sfide sono ancora aperte. I Golden State Warriors sono avanti 3-2 sui Clippers di Gallinari con la prossima partita a Los Angeles questa sera. Denver e San Antonio, come detto, sono pari (3-3). Vanno avanti, invece, i Portland Trail Blazers (4-1 a Oklahoma City). In semifinale anche gli Houston Rockets che hanno eliminato (4-1) gli Utah Jazz.

Addio Havlicek - Lutto nel mondo della NBA. John Havlicek, Hall of Fame e miglior marcatore di tutti i tempi dei Boston Celtics, è morto giovedì in Florida. Aveva 79 anni. Havlicek ha trascorso tutte e 16 le stagioni della sua carriera nell'NBA con i Celtics, con cui ha vinto otto titoli NBA ed è stato selezionato per 13 volte per l'All Star Game. Soffriva da tempo del morbo di Parkinson. La notizia della morte è stata diffusa dagli stessi Boston Celtics in un comunicato, in cui descrivono l'ex campione un uomo "premuroso e generoso" e definendolo il perfetto giocatore di squadra. Il commissioner della NBA Adam Silver ha detto che Havlicek è stato protagonista in alcuni dei "momenti più iconici" della storia della NBA. "John Havlicek era un amico meraviglioso che rappresentava il meglio della NBA", ha aggiunto Silver.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata