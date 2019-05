Playoff Nba, Raptors superano Milwaukee, 2-2 nella serie

I Raptors fanno valere ancora una volta il fattore campo battendo 120-102 i Bucks in gara4 e pareggiano i conti nella serie, ora sul 2-2. La panchina è la chiave del successo di Toronto, che manda ben sei uomini in doppia cifra nella notte in cui Leonard, non al meglio per il problema alla gamba, non brilla 'fermandosi' a 19 punti. Lowry è il top scorer dei canadesi con 25 punti, bene anche Marc Gasol con 17 punti e 7 assist. A Milkaukee non bastano invece la doppia doppia di Antetokounmpo con 25 punti e 10 rimbalzi e i 30 punti di Middleton. La serie si sposta ora nuovamente a casa dei Bucks: giovedì notte è in programma gara5.



