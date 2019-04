Playoff Nba: Milwaukee vola al secondo turno, Utah supera Houston

Anche i Milwaukee Bucks superano il primo turno dei playoff Nba. In gara quattro, alla Little Caesars Arena, i Detroit Pistons cadono 104-127 e perdono la serie 4-0. Milwaukee vola grazie ai 41 punti del solito Antetokounmpo, conditi da 9 rimbalzi. In doppia cifra anche Middleton con 18, Bledsoe con 16 e Mirotic con 12. Ai Pistons, invece, non bastano i 26 punti di Jackson e i 22 di Griffin.

A Ovest si assesta sul 3-1 la serie fra gli Utah Jazz e Houston. I Rockets cadono alla EnergySolutions Arena 107-91. Tra i padroni di casa, brilla Mitchell che ne mette a referto 31. Inutile per gli avversari il trentello di Harden.

I risultati delle gare di playoff Nba giocate nella notte. Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 104-127, Utah Jazz-Houston Rockets 107-91.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata