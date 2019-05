Playoff Nba, Milwaukee elimina Boston, Golden State-Houston 3-2

Due le partite disputate nella notte Nba. I Milwaukee Bucks sono la prima squadra a raggiungere la finale di Conference nei Playoff 2019. La squadra con il miglior record della lega travolge in gara 5 i Boston Celtics per 116-91 e chiude la serie in proprio favore sul 4-1. Milwaukee torna a giocare una finale di Conference per la prima volta dal 2001, quando perse 4-3 in gara sette contro Philadelphia. Finisce, la deludente stagione di Boston che sulla carta veniva data come la grande favorita ad arrivare fino alle Finals ad Est. Partita senza storia, con il solito Giannis Antetokounmpo, che trascina i Bucks con 20 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist. Khris Middleton ne firma 19) ed Eric Bledsoe 18, sempre per Milwaukee. Non bastano ai Celtics i 15 punti di Kyrie Irving ma con un disastroso 6/21 al tiro. Inutili anche i 14 punti di Jayson Tatum e Marcus Morris.

Ad Ovest prosegue sul filo dell'equilibrio e rispettando il fattore campo la serie fra i Golden State Warriors e gli Houston Rockets. In gara 5 i campioni in carica si impongono per 104-99 e si portano sul 3-2. Gara 6 si giocherà sabato a Houston. Unica nota negativa della serata dei Warriors l'infortunio al polpaccio destro a Kevin Durant, uscito anzitempo dopo aver realizzato 22 punti. Golden State trascinata al successo dai 27 punti di Klay Thompson, mentre Steph Curry ne mette a referto 25 ed è decisivo soprattutto nell'ultimo quarto. A Houston non bastano i 31 punti del solito James Harden e i 19 di Eric Gordon.

