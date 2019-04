Playoff Nba: Milwaukee, Boston e Houston si portano sul 2-0

Milwaukee, Boston e Houston fanno valere ancora il fattore campo come da pronostico e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie del primo turno di playoff Nba. I Bucks si impongono ancora su Detroit, superati con il punteggio di 120-99. A trascinare i padroni di casa Bledsoe con 27 punti, Antetokounmpo con 26 punti, 12 rimbalzi e 4 assist e Middleton (24 punti). Ai Pistons non sono sufficienti i 19 punti di Kennard, i 18 punti, con 16 rimbalzi, di Drummond e i 18 punti di Reggie Jackson. La serie si sposta a Detroit dove il 20 aprile è in programma gara-3.

Celtics ancora vittoriosi su Indiana al TD Garden (99-91) con il fondamentale contributo di Irving (37 punti, 7 assist e 6 rimbalzi) e Tatum (26 punti). Ai Pacers non bastano i 23 punti, con 6 rimbalzi, di Bogdanovic. La serie trasloca a Indianapolis dove il 19 aprile si gioca gara-3. In Western Conference, Houston si aggiudica anche il secondo round con Utah (118-98). Grande protagonista al Toyota Center il solito Harden, autore di una tripla doppia (32 punti, 13 rimbalzi e 10 assist), in evidenza tra i Rockets anche Paul con 17 punti (più 4 rimbalzi e 3 assist), Tucker e Gordon con 16 a testa. I Jazz chiudono con cinque uomini in doppia cifra. La serie si sposta a Salt Lake City dove il 20 aprile è in programma gara-3.

I risultati degli incontri validi per il primo turno dei playoff Nba. Eastern Conference: Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 120-99 (serie 2-0); Boston Celtics-Indiana Pacers 99-91 (serie 2-0). Western Conference: Houston Rockets-Utah Jazz 118-98 (serie 2-0).

