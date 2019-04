Playoff Nba: Golden State travolge Clippers, gli Spur di Belinelli sorridono

Una vittoria e una sconfitta per i due italiani impegnati nella notte di playoff Nba. Danilo Gallinari si ferma a 9 punti con 6 rimbalzi e 3 assist e naufraga come tutti i Clippers al cospetto di Golden State, che domina 132-105 e si porta sul 2-1 nella serie. Kevin Durant è il protagonista del successo dei Warriors con 38 punti e 7 assist. Bene anche Curry e Iguodala che ne aggiungono rispettivamente 21 e 15. Per la franchigia di Los Angeles non basta la doppia doppia di Zubac con 18 punti e 15 rimbalzi.

Sorride invece Marco Belinelli, che contribuisce con 6 punti, 2 rimbalzi e un assist nella vittoria di San Antonio contro Denver (118-108) che vede tornare avanti la franchigia texana nella serie (2-1). Aldridge va in doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi (con 5 assist), DeRozan ne infila 25, ma a fare la differenza per gli Spurs sono i 36 punti di uno straordinario White, alla miglior prestazione in carriera. Inutili per i Nuggets il solito contributo di Jokic con 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist e i 20 di Beasley.

Passando a Est prova di forza di Philadelphia, che ribalta la serie passando a Brooklyn (115-131) e portandosi sul 2-1. Con l'assenza forzata di Embiid, out per un problema al ginocchio, tocca a Simmons prendersi Philly sulle spalle e l'australiano risponde presente mettendo a referto 31 punti, con 9 assist. Fondamentale anche il contributo realizzativo di Harris (29) e Redick (26). I Nets si arrendono nonostante i 26 punti di Russell e LeVert.

I risultati delle gare dei playoff Nba disputate nella notte. Brooklyn Nets-Philadelphia 76/ers 115-131, San Antonio Spurs-Denver Nuggets 118-108, Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 105-132. a

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata