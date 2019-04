Playoff Nba, Denver elimina Spurs di Belinelli, Toronto batte Philadelphia

Due le partite disputate nella notte Nba. Nella Western Conference i Denver Nuggets vincono una settima combattutissima gara con i San Antonio Spurs e la spuntano per 4-3 nella serie di primo turno. Decisivo uno straordinario Nikola Jokic, autore di una tripla doppia da 21 punti, 15 rimbalzi e 10 assist in poco più di 43 minuti. Jamal Murray fra 23 punto, compreso un canestro fondamentale a 36 secondi dalla sirena. Per la squadra di Gregg Popovich non bastano i 21 di Rudy Gay, i 19 sia di DeMar DeRozan che di Bryn Forbes. Serata opaca per Marco Belinelli, che in 15 minuti non trova mai il canestro. Ora per i Nuggets c'è la sfida contro i Portland Trail Blazers di Damian Lillard.

Ad Est, un monumentale Kawhi Leonard trascina i Toronto Raptors al successo contro i Philadelphia 76ers per 108-95 in gara 1 delle Semifinali di Conference. L'ex Spurs firma 45 punti (16/23 da due, 3/7 da tre e 10/11 ai liberi) e 11 rimbalzi, suo massimo in carriera nei playoff. Bene anche Pascal Siakam, autore di 29 punti sempre per i Raptors. Non bastano ai Sixers, i 17 punti di JJ Redick, i 16 di Joel Embiid e i 14 con 15 rimbalzi da Tobias Harris.

