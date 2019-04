Playoff Nba, Boston Celtics sul 3-0 con Indiana

Tre partite di playoff nella notte Nba. Vincendo a Indiana, i Boston Celtics si sono portati sul 3-0 nella serie e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione. Nella stagione regolare, le due squadre avevano finito al quarto e quinto posto con Boston appena avanti (48-33 contro 48-34). In post season i Celtcs non hanno avuto grossi problemi e hanno vinto sempre di 8/10 punti. Per Boston 23 ounti di Jaylen Brown e 19 di Kyle Irving. Per Indiana sette giocatori in doppia cifra: 19 punti per Tyreke Evans e 15 per Bojan Bogdanovic.

Tornano in corsa gli Oklahoma Thunders che, dopo due sconfitte, tornati a casa, hanno strapazzato i Portland Trail Blazers (120-108) con 33 punti (e 11 assista) di Russell Westbrook , 22 di Paul George e 18 di Jerami Grant. Per Portland, Damian Lillard ne mette 32 e CJ McCollum 21. La serie continua a Oklahoma.

I Toronto Raptors tornano avanti vincendo in Florida contro gli Orlando Magics. Stando alla regular season (Toronto seconda e Orlando settma a Est) non doveva esserci storia. Ma i Magic sono andati inopinatamente a vincere la prima a Toronto (104-101) complicando le cose a Siakam e compagni. Ma proprio Siakam, con 30 punti e 11 rimbalzi a rimesso le cose a posto e Leonard ne ha aggiunti 16. Per Orlando 22 punti di Vucevic.

Le altre serie: Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 2-0, Phladelphia 76ers- Brooklyn Nets 2-1; Golden States Warriors-Los Angeles Clippers 2-1, San Antonio Spurs-Denver Nuggets 2-1, Houston Rockets-Utah Jazz 2-0.

Questa notte torna in campo Belinelli con gli Spurs a San Antonio. Vincendo, i texani metterebbero le basi per la più grossa sorpresa dei playoff. Nella regular season a Ovest, Denver era finita seconda e San Antonio settima.

