Playoff Nba, Belinelli sotto 3-2: gli Spur cadono a Denver

Quattro le partite dei Playoff Nba giocate nella notte, non sono mancate le emozioni. Partendo dalla Western Conference, i Denver Nuggets superano i San Antonio Spurs per 108-90 in gara 5 e si portano in vantaggio sul 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma in Texas nella notte tra giovedì e venerdì. Denver trascinata al successo dai 23 punti di Jamal Murray e dai 17 di Will Barton, mentre Nikola Jokic sfiora la tripla doppia con 16 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Non bastano agli Spurs i 17 punti e 10 rimbalzi di LaMarcus Aldridge e i 17 punti di DeMar DeRozan. Marco Belinelli chiude con 7 punti in 23 minuti con 3/7 dal campo e 1/3 da tre.

Sempre ad Ovest, spettacolare chiusura della serie fra Portland e Oklahoma City. I Trail Blazers superano i Thunder per 118-115 in gara 5 e vincono la serie per 4-1 qualificandosi per le semifinali di Conference. Protagonista assoluto Damian Lillard, autore di 50 punti (record personale nei playoff), con 7 rimbalzi e 6 assist, 17/33 dal campo e 10/18 da tre compreso quello della vittoria segnato da oltre 10 metri sul suono della sirena. Per Portland anche 17 punti a testa di Maurice Harkless e di C.J. McCollum, 13 punti e 13 rimbalzi del centro turco Enes Kanter. Ad Oklahoma non basta la tripla doppia di Russell Westbrook con 29 punti, 11 rimbalzi e 14 assist, e i 36 punti di Paul George.

Dopo Milwaukee-Boston si delinea anche l'altra semifinale di Conference nella Eastern Conference: la giocheranno, come da pronostico, i Toronto Raptors e i Philadelphia 76ers. Toronto supera in gara 5 gli Orlando Magic 115-96, chiudendo così la serie sul 4-1. Canadesi trascinati dai 27 punti di Kawhi Leonard e dai 24 di Pascal Siakam. Non bastano ai Magic, i 15 punti di D.J. Augustin. Philadelphia supera invece i Brooklyn Nets per 122-100, chiudendo a sua volta la serie sul 4-1. Sixers trascinati dai 23 punti e 13 rimbalzi di Joel Embiid. Non bastano ai Nets, i 21 punti di Rondae Hollis-Jefferson. La partita è stata caratterizzata da una mega rissa scoppiata a due minuti dalla fine che ha portato all'espulsione di Greg Monroe e Jonah Bolden per Philadelphia, Dzanan Musa e Rodions Kurucs per Brooklyn.

