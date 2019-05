Palyoff Nba: Milwaukee replica a Boston, Golden State-Houston 2-0

Milwaukee pareggia i conti con Boston, Golden State si porta sul 2-0 con Houston. Fattore campo rispettato negli incontri validi per il secondo turno di playoff Nba disputati nella notte italiana. I Bucks si rialzano dopo la prova opaca in gara-1 superando in gara-2 Boston 123-102. Antetokounmpo torna ai suoi livelli e firma 29 punti e 10 rimbalzi, nelle file dei padroni di casa, protagonisti di un grande terzo periodo, spiccano anche i 28 punti di Middleton e i 21 punti di Bledsoe. Il miglior realizzatore dei Celtics è Morris con 17 punti, solo 9 punti per un deludente Irving.

Alla Oracle Arena i Warriors bissano il successo in gara-1: i Rockets si arrendono 115-109. Grande protagonista Durant con 29 punti, in evidenza anche Thompson con 21 punti. Curry frenato da una slogatura al dito medio della mano sinistra ne sigla 20. A Houston non bastano i 29 punti di Harden, condizionato da un problema all'occhio. Chris Paul chiude con 18 punti e 6 assist, doppia doppia per Capela (14 punti e 10 rimbalzi).

