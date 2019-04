Ncaa, Virginia batte Texas nella finale con due italiani

Primo, storico titolo Ncaa per l'Università di Virginia. I Cavaliers hanno battuto il Texas Tech 85-77 all'overtime (68-68 al termine dei tempi regolamentari) nella sfida giocata all'Us Bank Stadium di Minneapolis di fronte a 70mila persone. Un successo che parla anche italiano, grazie alla presenza di Francesco Badocchi, primo azzurro a vincere il torneo: il 20enne, originario di Cernusco sul Naviglio e con un passato nelle giovanili dell'Olimpia Milano, ha assistito al trionfo dei compagni dalla panchina. Complessivamente Badocchi è sceso sul parquet solo un minuto in occasione della vittoria al primo turno su Gardner-Webb.

Delusione, ma grande partita per Davide Moretti, figlio del coach di Pistoia Paolo, che ha messo a referto 15 punti complessivi per i texani ed è risultato il secondo marcatore dei suoi dopo Francis (17) e alla pari con Culver. Sue alcune triple in momenti topici della partita come quella con cui ha "chiuso" un tentativo di fuga di Virginia a pochi minuti dalla fine. Texas Tech è andata poi in vantaggio con Culver (68-65), ma invece di far fallo su Hunter, i texani hanno provato a marcarlo e lui ha messo dentro dall'angolo la tripla del pareggio risultando, alla fine, il migliore dei suoi con 27 punti.

