Ncaa, i Texas Tech di Davide Moretti giocheranno la finale

Per la prima volta nella storia giocatore italiano giocherà la finale Ncaa di basket. I Texas Tech Red Raiders di Davide Moretti hanno battuto in semifinale Michigan State 61-51 e affronteranno nella finalissima di lunedì notte a Minneapolis i Virginia Cavaliers, che l'hanno spuntata su Auburn Tigers (63-62): in palio il titolo universitario di basket statunitense. Il cestista azzurro ha segnato 5 punti in 38' di impiego.

Davide Moretti, 21 anni, bolognese e figlio d'arte (suo pasdre Paolo ha giocato e allena ad alto livello) ha giocato in serie A a Pistoia e in A2 a Treviso. Poi ha scelto la via degli States per frequentare una buona università e tentare lavventura della Ncaa che porta poi alla Nba. Il ragazzo che nella gara decisiva per portare Texas Tech alle final four, ha segnato 12 punti decisivi, è alto 1,90, gioca guardia ed è dotato di un ottimo tiro.

