Nba: vince Melli con i Pelicans, Milwaukee doma Boston

Per l'azzurro 7 punti e 4 rimbalzi nel successo di New Orleans sugli Utah Jazz

Cinque le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. E' Niccolò Melli che con i suoi New Orleans Pelicans ha battuto gli Utah Jazz 138-132 dopo un supplementare. Per l'ala azzurra quasi 26 minuti sul parquet, con 7 punti e 4 rimbalzi. New Orleans trascinata al successo da un Brandon Ingram da 49 punti (carrer high), ai Jazz non sono bastati i 46 di Donovan Mitchell. Nel big match della notte, i Milwaukee Bucks hanno battuto i Boston Celtics 128-123, arrivando così a quota 37 vittorie stagionali. Bucks trascinati dai 32 punti e 17 rimbalzi del solito Giannis Antetokounmpo. Non bastano ai Celtics, i 40 punti e 11 rimbalzi di Kemba Walker.

Nelle altre partite della notte, Kawhi Leonard firma 32 punti nel successo per 122-95 dei suoi Los Angeles Clippers sugli Orlando Magic allo Staples Center. I Phoenix Suns si impongono per 121-98 al Madison Square Garden contro i derelitti New York Knicks. Protagonista lo spagnolo Ricky Rubio con 25 punti e 13 assist. Overtime anche tra Golden State Warriors e Denver Nuggets, con gli ospiti che si impongono in rimonta 134-131 grazie ai 23 punti e 12 rimbalzi di Nikola Jokic.

I risultati della notte di Nba. New York Knicks-Phoenix Suns 98-121, Milwaukee Bucks-Boston Celtics 128-123, New Orleans Pelicans-Utah Jazz 138-132 (o.t.), Golden State Warriors-Denver Nuggets 131-134 (o.t.), Los Angeles Clippers-Orlando Magic 122-95.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata