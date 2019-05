Nba: Toronto vince ancora e 'vede' Finals, Milwaukee ko 105-99

Da 0-2 a 3-2. Toronto supera in trasferta Milwaukee 105-99 e vede la Finale Nba, traguardo che non è mai riuscita a raggiungere, ora distante 'solo' un successo. Kawhi Leonard ruba ancora una volta la scena mettendo a referto 35 punti, di cui 15 nell'ultimo periodo, e 9 assist. Ottimo il contributo dalla panchina di Van Fleet, 21 punti. Bene anche Siakam, in doppia doppia con 13 punti e 14 rimbalzi, e di Lowry, 17 punti e 6 assist con un pollice che continua a tormentarlo. I Bucks non sono riusciti a gestire il finale punto a punto e pagano la serata normale di Antetokounmpo, autore di 24 punti, con Brogdon in doppia cifra con 18 punti e 11 rimbalzi. Sabato in Canada è in programma gara6: Milwaukee non potrà più sbagliare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata