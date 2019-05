Nba: Toronto nella storia, chiude serie con Milwaukee e va in finale

Toronto fa sua gara-6 contro Milwaukee e vola alle Finals Nba per la prima volta nella sua storia. I Raptors si sono imposti sui Bucks 100-94 alla Scotiabank Arena chiudendo così la serie di Eastern Conference sul 4-2. Successo in rimonta per i canadesi, capaci di risalire da -15 per due volte. A spingere i padroni di casa Leonard con 27 punti e 17 rimbalzi, in evidenza anche Siakam con 18 punti. A Milwaukee non bastano i 21 punti di Antetokounmpo. Toronto sfiderà per l'anello Golden State, a caccia del terzo trionfo di fila. Gara-1 è in programma tra giovedì e venerdì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata