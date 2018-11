Nba, super Gallinari trascina i Clippers, 22 punti contro Minnesota

Ancora un successo per Toronto, quarto stop per Boston

Un grande Gallinari trascina i Clippers nella notte Nba. L'azzurro è protagonista (22 punti, 4 rimbalzi e 3 assist) in 31 minuti nel successo dei losangelini contro Minnesota allo Staples Center (120-109). Nelle file dei locali, alla sesta vittoria stagionale, seconda consecutiva, spiccano anche i 22 punti di Harris (con 10 rimbalzi), ai Timberwolves non bastano i 21 punti di Rose e i 20 punti siglati a testa da Butler e Towns per evitare il sesto ko in trasferta in altrettanti incontri.

Toronto espugna il parquet di Utah (111-124) e consolida il primato in Eastern Conference. Per i canadesi decimo successo stagionale.

Altro stop per Boston, il quarto. I Celtics si arrendono in casa di Denver (115-107) sotto i colpi di Murray (48 punti in 38'). Agli ospiti non bastano i 31 punti di Irving. Prosegue l'ottimo momento di forma di Golden State, che supera Memphis (117-101) alla Oracle Arena con il contributo fondamentale di Thompson (27 punti), Durant (22 punti) e Curry (19 punti). Per i Warriors è la decima vittoria stagionale.



