Nba: Spurs di Belinelli sbancano Toronto, Clippers cadono a Denver

San Antonio sbanca Toronto con la 'firma' di Marco Belinelli. Nella notte Nba, gli Spurs si impongono in volata (105-104) alla Scotiabank Arena. Grande protagonista DeRozan, autore di 25 punti, l'azzurro in uscita dalla panchina realizza 5 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in 11 minuti: importante la tripla che piazza a 28" dalla sirena. Ai Raptors non bastano i 20 punti di Ibaka, conditi da 14 rimbalzi e e i 20 punti di Powell. Turno amaro per i Clippers, che si arrendono al Pepsi Center di Denver (114-104). Ai losangelini, sempre privi di George, non bastano i 30 punti di Leonard, i 26 punti di Williams e i 25 punti di Harrell. Miglior realizzatore per i Nuggets, che si rialzano dopo il ko con Cleveland e chiudono con sette uomini in doppia cifra, Jokic con 20 punti e 15 rimbalzi. Sorpresa a New York, dove Miami cade con il punteggio di 124-121. I Knicks interrompono la striscia negativa, gli Heat incassano la seconda sconfitta consecutiva.

I risultati della notte di Nba. New York Knicks-Miami Heat 124-121, Washington Wizards-Utah Jazz 116-127, Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 108-86, Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 122-102, Toronto Raptors-San Antonio Spurs 104-105, Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 114-104, Phoenix Suns-Charlotte Hornets 100-92.

