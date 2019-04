Nba, Spurs di Belinelli ok con Atlanta, Westbrook nella storia

Golden State regola Denver e blinda il primato ad Ovest. Nella notte Nba, i Warriors si impongono 116-102 con il fondamentale contributo di Cousins (28 punti, 12 rimbalzi e 5 assist) e Durant (21 punti), espulso nel terzo quarto. Miglior realizzatore per i Nuggets, secondi in classifica e al secondo ko consecutivo, Murray con 17 punti. Sorride Marco Belinelli con i suoi Spurs, che tornano alla vittoria battendo Atlanta 117-111. Per l'azzurro bottino di 6 punti, 4 rimbalzi e un assist in 26'. Miglior realizzatore per San Antonio, DeRozan (29 punti, 7 assist e 7 rimbalzi) seguito da White (23 punti).

Doppia doppia per Aldridge che chiude con 19 punti e 11 rimbalzi. Agli Hawks non bastano i 26 punti di Bazemore, uscito dalla panchina e i 21 punti di Lem. Houston espugna Sacramento (130-105) trascinata dal solito Harden (36 punti, 10 assist e 3 rimbalzi). Show di Russell Westbrook, che con la 31/a tripla doppia stagionale (20 punti, 20 rimbalzi e 21 assist) è il mattatore nel match tra Oklahoma e Lakers alla Chesapeake Energy Arena, vinto non senza sofferenze dai Thunder 1191-103. Il fuoriclasse di Long Beach diventa il secondo nella storia, dopo il mito Chamberlain, a firmare una tripla doppia con 20 punti, 20 rimbalzi e 20 assist. Nelle file della squadra di casa, che chiude con l'intero quintetto in doppia cifra, in evidenza anche Grant (22 punti) e George (19 punti). Senza LeBron James, il migliore tra i Lakers è Caldwell-Pope con 23 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata