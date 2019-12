Nba: sconfitte per Thunder di Gallinari e Pelicans di Melli

Serata amara per Danilo Gallinari e Nicolò Melli. Cadono infatti Oklahoma e New Orleans, entrambe in trasferta. I Thunder si arrendono a Sacramento (94-93): non bastano i 14 punti (con 8 rimbalzi e 3 assist), in 34 minuti, del 'Gallo'. A trascinare i King i 23 punti di Hield. I Pelicans escono sconfitti dal parquet di Milwaukee (127-112). Tra gli ospiti il migliore è Redick (31 punti) seguito da Ingram (25 punti e 10 rimbalzi) e Holiday (21 punti). Un rimbalzo e un assist il bottino di Melli, in campo sette minuti.

In assenza di Antetokounmpo, fermato da un infortunio al quadricipite destro, il grande protagonista della 16/a vittoria consecutiva dei Bucks è Bledsoe con 29 punti e Middleton con 24. Continuano la loro marcia anche i Lakers, che espugnano Orlando 96-87. A trascinare i gialloviola LeBron James, alla sesta tripla doppia stagionale (25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist), Davis chiude con 16 punti e 12 rimbalzi. Successo, terzo di fila, anche per l'altra squadra di Los Angeles, con i Clippers che passano in casa di Toronto 112-92. L'ex Leonard firma 23 punti, ai Raptors non bastano i 24 punti di Siakam e i 22 punti di Powell. Harden mattatore (55 punti, 20 nell'ultimo quarto) nel successo di Houston in casa di Cleveland (116-110). Per i Cavs ottava sconfitta consecutiva.

