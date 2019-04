Nba, sconfitte per Gallinari e Belinelli. Lotta a est per i playoff

Ben dodici le partite giocate nella notte NBA, con entrambi gli italiani in campo e sconfitti. Nella Western Conference i Denver Nuggets travolgono i San Antonio Spurs per 115-83 con 20 punti e 11 rimbalzi di Nikola Jokic. Serata amara per Marco Belinelli con 0 punti in 14 minuti. Gli Houston Rockets battono invece per 103-135 a casa loro i Los Angeles Clippers, a cui non basta un Danilo Gallinari da 16 punti. Texani trascinati dai 31 punti del solito James Harden. Netto il successo per 118-97 degli Utah Jazz in casa dei Phoenix Suns con 29 punti di Donovan Mitchell e 27 di Joe Ingles, mentre i Portland Trail Blazers superano i Memphis Grizzlies per 116-89 con 21 punti e 15 rimbalzi di Enes Kanter e 20 e 10 assist di Damian Lillard, oltre alla tripla doppia di Evan Turner da 13 punti, 12 rimbalzi, 11 assist.

Ma è ad Est che la lotta per i playoff è accesissima. I Philadelphia 76ers (senza Joel Embiid) che sembravano sicuri del terzo posto a Est ora devono ora stare attenti dopo la sconfitta contro gli Atlanta Hawks per 130-122 con un Trae Young da 33 punti e 12 assist. Alle spalle dei Sixers gli Indiana Pacers si impongono in trasferta 108-89 sui Detroit Pistons con 21 di Thaddeus Young, mentre i Boston Celtics espugnano Miami battendo gli Heat per 112-102 con 25 punti di Gordon Hayward e 23 di Kyrie Irving. Nella lotta per l'ottavo posto, gli Orlando Magic superano per 114-100 i New York Knicks con un Nikola Vucevic da 29 punti e 13 rimbalzi. I Toronto Raptors battono invece i Brooklyn Nets per 115-105 con Pascal Siakam protagonista con 28 punti e 10 rimbalzi, mentre Kawhi Leonard ne firma 26. Ai Nets non bastano i 27 di D'Angelo Russell. Potrebbe non bastare agli Charlotte Hornets il successo sui New Orleans Pelicans per 115-109 con 32 punti di Kemba Walker. Nelle ultime due gare della notte i Chicago Bulls battono i Washington Wizards 115-114, mentre i Minnesota Timberwolves superano i Dallas Mavericks per 110-108, nonostante i 27 punti e 12 rimbalzi di Luka Doncic.

