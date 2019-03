Nba, San Antonio sorprende Milwaukee, cade a sorpresa Golden State

Nove le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo e diverse sorprese. I San Antonio Spurs di Marco Belinelli superano con il punteggio di 121-114 la capolista Milwaukee Bucks infilando la quinta vittoria consecutiva. LaMarcus Aldridge con 29 punti e 15 rimbalzi e DeMar DeRozan con 28 punti trascinano i texani, bene Belinelli autore di 16 punti con 4/8 da tre. Non basta ai Bucks la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo con 27 punti e 13 rimbalzi. Nello scontro diretto per la terza posizione ad Est, i Philadelphia Sixers superano gli Indiana Pacers 106-89 grazie ad un Joel Embiid da 33 punti e 12 rimbalzi, tra le fila ospiti il migliore è Bojan Bogdanovic con 18 punti.

Ad Ovest, gli Houston Rockets superano i i Dallas Mavericks 94-93 nel derby texano. Per gli uomini di Mike D'Antoni ottava vittoria consecutiva grazie all'ottima prestazione di Eric Gordon (26 punti) e al solito James Harden (20 punti). Non bastano a Dallas i 19 punti e 15 rimbalzi di Luka Doncic. Risultato sorprendente tra Golden Stata Warriors e Phoenix Suns, con la sconfitta della formazione di Steve Kerr per 111-115. Devin Booker con 37 punti e 11 assist trascina i Suns. Non bastano Klay Thompson con 28 punti e Kevin Durant con 25 ai campioni in carica.

Ad Est, successo dei Toronto Raptors contro i Miami Heat per 104-125. I canadesi sono matematicamente certi di prendere parte ai playoff grazie ad un Kyle Lowry da 24 punti e 10 assist, con Pascal Siakam da 20 punti. Ai padroni di casa non basta un Edrice Adebayo da 19 punti. Quinta vittoria consecutiva per i Detroit Pistons, vincitori sui Chicago Bulls per 131-108 grazie al solito Blake Griffin da 28 punti. Nelle altre gare successo dei Memphis Grizzlies sugli Orlando Magic per 105-97, trascinati da un Mike Conley da 26 punti. Vittoria casalinga anche per gli Atlanta Hawks sui New Orleans Pelicans con il punteggio di 128-116. Nessun problema infine per i Minnesota Timberwolves sui New York Knicks per 103-92.

I risultati delle partite valide per la regular season NBA disputate nella notte: Detroit Pistons - Chicago Bulls 131-108, Philadelphia Sixers - Indiana Pacers 106-89, Miami Heat - Toronto Raptors 104-125, Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans 128-116, Memphis Grizzlies - Orlando Magic 105-97, Dallas Mavericks - Houston Rockets 93-94, San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 121-114, Minnesota Timberwolves - New York Knicks 103-92, Golden State Warriors - Phoenix Suns 111-115.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata