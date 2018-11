Nba, Warriors ko contro Okc, il quarto consecutivo. Belinelli cade contro i Grizzlies

Per Golden States sesta sconfitta in otto gare. Sorridono i Rockets, continua la crisi dei Boston Celtics

Quarta sconfitta consecutiva, la sesta in otto gare, per i Golden State Warriors, messi ko dai Thunder con un netto 95-123. È la prima volta che accade dal 2013. I Grizzlies di Gasol battono gli Spurs di Belinelli sulla sirena 104-103. Continua la crisi dei Boston Celtics, sconfitti in casa dai Knicks 109-117. I Rockets di Harden (43 punti a referto) superano di due (126-124), i Bucks di Antetokounmpo i Portland Blazers 143-100. Sorridono anche Hornets e Bulls.

I risultati delle gare. Charlotte Hornets-Indiana Pacers 127-109, Philadelphia 76/ers-New Orleans Pelicans 121-120, Atlanta Hawks-Toronto Raptors 108-124, Boston Celtics-New York Knicks 109-117, Chicago Bulls-Phoenix Suns 124-116, Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers 105-109, Houston Rockets-Detroit Pistons 126-124, Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers 143-100, Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 101-103, Dallas Mavericks-Brooklyn Nets 119-113, San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 103-104, Utah Jazz-Sacramento Kings 110-119, Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 95-123.



