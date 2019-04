Nba, partono i playoff: Gallinari contro Golden State, Belinelli trova Denver

Danilo Gallinari contro i Golden State Warriors di Steph Curry, Marco Belinelli contro la rivelazione Denver Nuggets. Sono questi gli accoppiamenti che vedranno protagonisti i due giocatori italiani nei playoff della NBA. Nella notte si sono disputate le ultime undici partite dela regular season che hanno definito la griglia della postseason fino alle Finals di giugno.

Il via sabato 13 con le prime sfide di primo turno. L'ultimo posto utile ai playoff lo hanno conquistato i Detroit Pistons, che con la vittoria sui New York Knicks per 115-89 troveranno i Milwaukee Bucks nel tabellone della Eastern Conference. Luke Kennard con 27 punti, Andre Drummond con 20 e 18 rimbalzi trascinano i Pistons alla postseason. Detroit si sarebbe qualificata anche in caso di sconfitta, visto che i Charlotte Hornets hanno perso per 114-122 contro gli Orlando Magic in cerca del sesto posto a Est. Inutili i 43 punti di Kemba Walker, Orlando trascinata dai 35 di Terrence Ross. Un successo che non basta alla franchigia della Florida di strappare il sesto posto, che resta appannaggio dei Brooklyn Nets vittoriosi per 113-94 sui Miami Heat nell'ultima partita della carriera di Dwyane Wade. Il tre volte campione NBA saluta tutti con una tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

Sorpresa nel tabellone della Western Conference, dove i Portland Trail Blazers battono per 136-131 i Sacramento Kings e soffiano il terzo posto agli Houston Rockets. Blazers trascinati da un Anfernee Simmons da 37 punti. Mantengono il sesto posto ad Ovest gli Oklahoma City Thunder grazie al successo sui Milwaukee Bucks per 127-116 grazie ad un Russell Westbrook chiarisce le sue intenzioni con una tripla doppia da 15 punti, 11 rimbalzi e 17 assist. OKC conferma il suo sesto posto a Ovest davanti ai San Antonio Spurs e ai Los Angeles Clippers. Proprio la squadra di Gallinari supera soltanto all'overtime gli Utah Jazz per 143-137 grazie ai 24 punti di Montrezl Hazell. Per il Gallo 13 punti in quasi 25 minuti. Vincono anche i San Antonio Spurs sui Dallas Mavericks per 105-94 con 34 punti di LaMarcus Aldridge. Belinelli firma solo 2 punti in 17 minuti in quella che resterà l'ultima partita di Dirk Nowitzki nella NBA. Il tedesco chiude la sua leggendaria carriera con 20 punti e 10 rimbalzi.

Sempre ad Ovest fondamentale vittoria dei Denver Nuggets, che conservano il secondo posto battendo i Minnesota Timberwolves per 99-95 con 29 punti e 14 rimbalzi di Nikola Jokic. Con Steph Curry fermo ai box, i Golden State Warriors perdono a Memphis, contro i Grizzlies, per 132-117. Saranno proprio i Nuggets gli avversari dei San Antonio Spurs di Belinelli nel primo turno. Nelle altre partite della notte, privi di rilevanze per la classifica, gli Indiana Pacers si impongono ad ad Atlanta contro gli Hawks per 134-132. Infine, i Philadelphia 76ers superano i Chicago Bulls per 125-109 grazie ai 20 punti di Jonathon Simmons.

Questa la griglia dei playoff NBA, con i Milwaukee i Bucks che avranno sempre il vantaggio del fattore campo grazie al miglior record (60-22) in regular season: WESTERN CONFERENCE: Golden State Warriors-Los Angeles Clippers, Houston Rockets-Utah Jazz, Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets-San Antonio Spurs.

EASTERN CONFERENCE: Milwaukee Bucks-Detroit Pistons, Boston Celtics-Indiana Pacers, Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets, Toronto Raptors-Orlando Magic.

