Nba: Orlando supera Philadelphia, Portland vince ma Nurkic ko

Vittoria amara per Portland, che la spunta su Brooklyn (148-144) dopo ben due tempi supplementari ma perde per un grave infortunio il centro Jusuf Nurkic, che fin lì aveva dominato nel pitturato mettendo a referto 32 punti con 16 rimbalzi. Il giocatore bosniaco nel tentativo di prendere un rimbalzo offensivo cade male ed è costretto a lasciare il parquet in barella. Per lui stagione finita e lungo stop in arrivo. Per i Trail Blazers, che con questo successo hanno conquistato aritmeticamente i playoff, bene anche Lillard con 31 punti e 12 assist. Inutili invece per i Nets i 39 punti (con 8 assist) di Russell e i 22 di Dinwiddie. Nelle altre gare disputate i Jazz hanno vita facile contro Phoenix, che crolla a Salt Lake City 125-92 nonostante i 59 punti di uno scatenato Booker che predica però nel deserto. Dalla parte opposta bene Gobert, in doppia doppia con 27 punti e 10 rimbalzi, così come Rubio e Favors, che aggiungono 18 punti a testa.

Sconfitta pesante nella corsa ai playoff per Oklahoma City, che cade a Memphis punita dalla partenza sprint dei Grizzlies, con Cabocio (24 punti) e Dorsey (21 punti) a rubare la scena. George, miglior realizzatore con 30 punti, non riesce a evitare il ko dei Thunder complice anche la difficile serata al tiro di Westbrook, che chiude comunue con 16 punti e 7 assist. A Est invece Orlando sogna i playoff dopo il successo in rimonta su Philadelphia (119-98), che dopo un buon avvio pagano l'assenza di Simmons. Vucevic va in doppia doppia con 28 punti e 11 rimbalzi, Fournier lo aiuta segnandone 24 con 7 asssist. Ai 76/ers non bastano invece i 20 punti e 10 rimbalzi di Embiid.

I risultati delle gare di regular season Nba disputate nella notte. Orlando Magic-Philadelphia 76/ers 119-98, Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 115-103, Utah Jazz-Phoenix Suns 125-92, Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets 148-144.

