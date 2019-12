Nba: Oklahoma batte Clippers senza Gallinari, Lakers ko

Danilo Gallinari è out ma Oklahoma vince. Nella notte Nba, i Thunder, privi dell'azzurro fermato da un problema alla caviglia, si impongono contro i Clippers (118-112). A trascinare i padroni di casa al quarto successo consecutivo sono Gilgeous-Alexander con 32 punti e Schroder (28 punti) e Adams (20 punti e 17 rimbalzi). Ai losangelini, in campo senza Leonard, non bastano i 22 punti di Williams e i 18 punti siglati a testa da Harrell e George. Il big match di Western Conference tra Lakers e Denver va ai Nuggets (128-104) che conquistano il sesto successo consecutivo. Ai giallo viola orfani di LeBron James non bastano Davis (32 punti e 11 rimbalzi) e Kuzma (16 punti), a spingere Denver i 21 punti di Millsap.

A Est prosegue la sua marcia Milwaukee, che regola Indiana (117-89) e centra il 21° successo in 22 incontri. Antetokounmpo chiude con 18 punti, 19 rimbalzi e 9 assist, il bottino di Matthews è di 19 punti. Ai Pacers non sono sufficienti i 19 punti, conditi da 18 rimbalzi, di Sabonis. Resta in scia Boston, che supera Charlotte 119-93 con il fondamentale contributo di Tatum (39 punti). Infine successo in rimonta di Toronto, capace di battere Dallas 110-107 dopo essere risalita da -30. Grande protagonista Lowry con 32 punti.

