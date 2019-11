Nba: ok Melli con i Pelicans, Antetokounmpo trascina i Bucks

Solo due le partite che si sono giocate nella notte NBA, con un italiano in campo: Nicolò Melli. L'azzurro ha segnato 9 punti, con 5 rimbalzi e 3 assist in 21 minuti nella vittoria dei New Orleans Pelicans sul campo dei Phoenix Suns per 124-121. Terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque gare e prima in trasferta per i Pelicans, sempre privi del rookie Zion Williamson. Decisivi Brandon Ingram da 28 punti, J.J. Redick che ne mette 26. Non bastano ai Suns i 25 di Kelly Oubre Jr. Nell'altra partita della notte, i Milwaukee Bucks superano i Portland Trail Blazers 137-129. Protagonista assoluto l'MVP Giannis Antetokounmpo, autore di una tripla doppia da 24 punti, 19 rimbalzi e 15 assist. A Portland, sempre priva di Damian Lillard, non bastano i 37 punti e 10 assist di C.J. McCollum. Con questo successo i Bucks si portano sul record di 12-3.

I risultati delle della notte di NBA. Portland Trail Blazers–Milwaukee Bucks 129-137, New Orleans Pelicans–Phoenix Suns 124-121.

