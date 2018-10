Nba, ok Golden State, Boston ko a Toronto. Show di Gallinari

Ben nove le partite disputate nella notte Nba con la supersfida ad Est vinta dai Toronto Raptors contro i Boston Celtics, l'ottima prestazione di Danilo Gallinari con i suoi Los Angeles Clippers e il sofferto successo dei Golden State Warriors in casa degli Utah Jazz. I campioni del Mondo in carica, trascinati da Kevin Durant con 38 punti e da Steph Curry con 31 hanno vinto 124-123 contro Utah, a cui non sono bastati i 27 punti di Joe Ingles. Nel concitato finale, decisivo il canestro di Jonas Jerebko su un tap-in a rimbalzo. Restando ad Ovest, un grande Danilo Gallinari ha trascinato i Los Angeles Clippers al successo contro gli i Oklahoma City Thunder 108-92. Per il Gallo 26 punti (anche 5 rimbalzi, 1 assist e 10/16 al tiro, 4/5 da tre) come per Tobias Harris.

La gara più attesa della notte era quello tra Toronto e Boston, le due favorite per il primato nella Eastern Conference. Il successo è andati ai canadesi per 113-101, con una doppia doppia da 31 punti e 10 rimbalzi del neo acquisto Kawhi Leonard, sostenuto da quattro uomini in doppia cifra tra cui Serge Ibaka con 21 e Kyle Lowry con 15. Non sono bastati ai Celtics i 21 punti di Kyrie Irving. Sempre ad Est, i Brooklyn Nets battono i New York Knicks 107-105 nel derby della Grande Mela grazie ai 28 punti di Carvis LeVert. Vincono anche gli Charlotte Hornets sugli Orlando Magic 120-88, trascinati dai 26 punti di Kemba Walker. Il fenomeno greco Giannis Antetokounmpo con 26 punti e 15 rimbalzi trascina, invece, i Milwaukee Bucks al netto successo sugli Indiana Pacers 118-101.

Punteggi altissimi e spettacolo d'altri tempo, nelle altre tre gare della notte. I Minnesota Timberwolves hanno battuto 131-123 i Cleveland Cavaliers grazie ai 33 punti di Jimmy Butler. I Memphis Grizzlies hanno superato gli Atlanta Hawks 131-117 grazie ai 30 di Garrett Temple. A New Orleans, infine, i Pelicans hanno battuto per 149-129 i Sacramento Kings con Nikola Mirotic autore di 36 punti e l'all star Anthony Davis che si è 'limitato' a 25 punti con 10 rimbalzi. Doppia doppia anche per Jrue Holiday, con 15 punti e 10 assist.

