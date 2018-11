Nba: ok Belinelli, bene Golden State e Lakers. Super Rose

Sette le partite giocate nella notte NBA, vincono i Golden State Warriors campioni in carica e i Los Angeles Lakers di LeBron James. Bene anche i San Antonio Spurs di Marco Belinelli. Il protagonista della notte è però Derrick Rose, che dopo circa cinque anni di calvario trascina i Minnesota Timberwolves alla vittoria sugli Utah Jazz 128-125 segnando 50 punti, massimo in carriera, compresi i due tiri liberi decisivi. Il solito Steph Curry firma 37 punti nel successo 131-121 di Golden State contro i New Orleans Pelicans a cui non bastano i 28 di Jrue Holiday e i 26 con 12 rimbalzi di Nikola Mirotic. Netto il successo di San Antonio contro i Phoenix Suns: gli Spurs vincono 90-120 grazie ai 25 punti di DeMar DeRozan e ai 24 di LaMarcus Aldridge. Buona la prova anche di Belinelli, autore di 14 punti.

Un LeBron James da 29 punti trascina i Los Angeles Lakers al successo sui Dallas Mavericks 114-113. Dopo un canestro di Luka Doncic per la parità, è il Prescelto a firmare dalla lunetta il successo dei gialloviola. Il figlio d'arte Domantas Sabonis con 30 punti guida gli Indiana Pacers alla vittoria contro i New York Knicks al Madison Square Garden 107-101.

Nelle altre gare della notte, i Denver Nuggets si impongono allo United Center di Chicago 108-107 dopo un supplementare grazie a un canestro decisivo di Paul Millsap. Nikola Jokic trascina Denver con 22 punti e 12 rimbalzi. Uno scatenato Spencer Dinwiddie, infine, con 25 punti dalla panchina e la tripla decisiva nel supplementare, trascina i Brooklyn Nets ringraziano alla vittoria sui Detroit Pistons 120-119.

Questi i risultati delle partite valide per la regular season NBA disputate nella notte italiana: Brooklyn Nets-Detroit Pistons 120-119 (o.t.), Chicago Bulls-Denver Nuggets 107-108 (o.t.), New York Knicks-Indiana Pacers 101-107, Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 128-125, Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 131-121, Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-113, Phoenix Suns-San Antonio Spurs 90-120.

