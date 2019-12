Nba: Melli in panca e Pelicans ko, James-Davis fanno volare Lakers

Nicolo Melli non riesce ancora a trovare spazio nei Pelicans, ma non cambia la solfa per la franchigia di New Orleans che perde in casa contro gli Orlando Magic 119-130. Ai ragazzi della Louisian non bastano i 29 punti di Jrue Holiday. Gli ospiti sorridono grazie alla doppia doppia di Jonathan Isaac con 21 e 11 rimbalzi. Successo esterno anche per i Los Angeles Lakers, che domano 101-96 i Hawks. LA vola grazie alla prova super del duo composto da LeBron James e Anthony Davis: l'ex Cavs confeziona 32 punti e 13 rimbalzi, il compagno ne fa 27 e raccoglie 13 palloni da sotto i ferri. Inutile per Atlanta il trentello di Trae Young in 36 minuti. Sorriso casalingo, ancora, per gli Indiana Pacers che superano gli Hornets 107-85 grazie ai 23 punti messi a referto da Aaron Holiday. Per Charlotte serve a poco la doppia doppia di Cody Zeller da 19 punti e 12 rimbalzi.

Nelle altre gare della notte, al Pepsi Center, i Nuggets regano i New York Knicks 111-105. Denver vola grazie al solito Nikola Jokic, autore di 25 punti e 10 rimbalzi. Per la squadra della Grande Mela, invece, doppia doppia sfiorata da Julius Randle, con 20 punti e 9 rimbalzi. Ancora un ko per i Warriors, superati in casa 100-79 dai Sacramento Kings. Inutili per Golden State i 14 di Willie Cauley-Stein, mentre i californiani esultano anche grazie alla gara da incorniciare di Bogdan Bogdanovic, che realizza 25 punti in 29 minuti. Poi i Nets rifilano tra le mura amiche un ventello ai Philadelphia 76ers (109-89). A Brooklin non bastano i 24 punti di Spencer Dinwiddle, mentre Ben Simmons è il migliore degli ospiti con 20 punti a segno.

I risultati della notte di Nba. Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 96-101, Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 109-89, Denver Nuggets-New York Knicks 111-105, Golden State Warriors-Sacramento Kings 79-100, Indiana Pacers-Charlotte Hornets 107-85, New Orleans Pelicans-Orlando Magic 119-130.

