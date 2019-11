Nba, Leonard lancia i Clippers. Sei vittorie di fila per Denver

I Los Angeles Clippers e i Denver Nuggets hanno messo a segno la loro sesta vittoria consecutiva nella NBA rispettivamente sui Dallas Mavericks (114- 99) e contro i Washington Wizards (117-104). I Clippers, che hanno messo così fine alla corsa dei texani reduci da cinque vittorie consecutive, hanno costruito la loro vittoria grazie a Kawhi Leonard e Paul George, che hanno giocato insieme per la quarta volta solo in questa stagione. Leonard ha segnato 28 punti e preso 9 rimbalzi, mentre George ha realizzato 26 punti e sei intercetti. Il duo è stato assistito da Lou Williams (21 punti, di cui 4 canestri da 3 punti) MVP delle finali con Toronto. "Con l'ingresso mio e di Kawhi nel gruppo, ci siamo fusi insieme", ha detto George. "Abbiamo segnato 50 (punti), è stato divertente giocare". La pressione difensiva dei Clippers è riuscita a contenere la star del Mavericks, lo sloveno Luka Doncic, realizzatore comunque di 22 punti, con 8 rimbalzi e 6 assist. A Denver, i Nuggets non hanno avuto problemi con Washington. Jermani Grant è uscito dalla panchina per segnare 20 punti mentre Will Barton ne ha aggiunti altri 17 e Jamal Murray 16 mentre il perno serbo Nikola Jokic ha segnato solo 8 punti ma ha preso 20 rimbalzi.

