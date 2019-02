Nba, LeBron Lames vince l'All Star Game. Battuta la squadra di Giannis Antetokounmpo

Il Team capitanato da LeBron James ha vinto la tradizionale partite delle stelle che ha concluso la a 68/a edizione dell'All Star Game 2019 della NBA. La squadra guidata dalla superstar dei Los Angeles Lakers ha battuto per 178-164 il Team capitanato da Giannis Antetokounmpo. MVP dell'incontro uno uno strepitoso Kevin Durant, autore di 31 punti per Team LeBron. James ha chiuso con 19 punti, 20 quelli realizzati da Klay Thompson dei Golden State Warriors. Dall'altra parte, capitan Giannis, stella dei Milwaukee Bucks ha realizzato 38 punti, 20 quelli messi a segno da Paul George di Oklahoma e dal suo compagno di squadra Khris Middleton. Alla fine, dieci giocatori in doppia cifra per Team Lebron e sette per Team Giannis. Come sempre si è badato più allo spettacolo che al gioco vero e proprio: schiacciate, passaggi no look, alley oop e funanbolismi vari l'hanno fatta da padrone. Pochi i momenti di gioco vero anche se nessuno, in queste partite, vuole perdere

