Nba, Lakers passano a Portland. Vittorie per San Antonio e Houston

Continua la striscia positiva di San Antonio. Gli Spurs centrano la quarta vittoria di fila imponendosi in casa contro New Orleans (109-95). Marco Belinelli resta sul parquet 27 minuti segnando 14 punti (5/7 da due, 1/3 da tre), con 3 rimbalzi e 2 assist. A trascinare i padroni di casa sono però i 26 punti di DeRozan e la doppia doppia di Aldridge con 22 punti e 15 rimbalzi. Dalla parte opposta Anthony Davis non è un giornata e chiude con 17 punti. Inutili i 29 punti e 8 assist di Holiday e la doppia doppia di Mirotic con 22 punti e 16 rimbalzi. Colpo esterno dei Lakers, che vincono a Portland 114-110. LeBron James segna 28 punti con 7 assist e trova l'ottimo contributo di Rondo, in doppia doppia con 17 punti e 10 rimbalzi. Non bastano invece ai Trail Blazers i 60 punti complessivi di Lillard e McCollum, poco aiutati dal 'supporting cast'.

Torna Harden e Houston inizia a viaggiare con la seconda vittoria consecutiva: nella notte Chicago si arrende 96-88, punita dai 25 punti e 7 assist del 'Barba'. LaVine dalla parte opposta mette a segno 21 punti ma non riesce ad evitare la sconfitta. Una tripla di Oladipo, 24 punti e 12 rimbalzi, a meno di un secondo dalla sirena condanna invece Boston, che si arrende nonostante i 23 punti di Morris. Bene per Indiana anche Evans (17 punti) e Bogdanovic (16 punti). Denver mantiene l'imbattibilità casalinga domando i Hazz 103-88. Jokic sfiora la tripla doppia (7 punti, 10 rimbalzi, 16 assist), Harris e Murray (rispettivamente 20 e 19) mettono a referto i punti necessari per superare Utah, a cui non bastano i 21 punti di Crowder, miglior realizzatore. Il rookie Trae Young prende per mano Atlanta nel successo su Miami (123-118) con 24 punti e 15 assist. Tra gli Heat l'eterno Wade ne infila 19, solo Richardson fa meglio con 32 punti. Infine Cleveland crolla a Charlotte 126-94.

Tutti i risultati: Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 126-94, Indiana Pacers-Boston Celtics 102-101, Atlanta Hawks-Miami Heat 123-118, Chicago Bulls-Houston Rockets 88-96, San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 109-95, Denver Nuggets-Utah Jazz 103-88, Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 110-114.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata