Nba: Lakers cadono a New York, Gallinari trascina Clippers

Successo fondamentale nella corsa ai playoff per i Clippers, che vincono sul parquet di casa contro i Nets (119-116) con un tiro sulla sirena finale di Williams, top scorer con 25 punti dalla panchina. Ottimo però anche l'apporto di Danilo Gallinari, che infila 20 punti al pari di Harrell, che aggiunge anche dieci rimbalzi. I Nets, bravi a rimontare nell'ultimo quarto, si arrendono nonostante i 32 punti di Russell e i 22 di Carroll. Decisamente più netta l'affermazione di Houston, che regola Minnesota 117-102 e mette nel mirino il secondo posto a Ovest. Ottima prova corale con Paul che guida i Rockets con 25 punti con 10 assist. Harden ne aggiunge 20 con 10 assist, Capela 20 con 13 rimbalzi. Inutili per i Timberwolves la doppia doppia di Towns con 22 punti e 10 rimbalzi.

Nelle altre gare disputate spicca il tonfo dei Lakers al Madison Square Garden contro New York (124-123). LeBron James è il top scorer con 33 punti, a cui si aggiungono 8 assist, ma i Knicks fanno loro la partita con un parziale nel finale di 13-1 ispirato dai canestri di Mudiay (28 punti) e Dotson (25). Proprio 'King' James viene stoppato sull'ultimo possesso da Hezonja, eroe per una notte. Milwaukee si arrende in casa contro Philadelphia (125-130) che blinda il suo terzo posto a Est. La sfida tra Embiid e Antetokounmpo non delude le attese: il greco chiude con 52 punti, 16 rimbalzi e 7 assist, Joel ne infila invece 40 con 15 rimbalzi e 6 assist. A far la differenza nel successo dei 76/ers sono così i 27 punti di Butler. Infine Orlando regola Atlanta (101-91) mentre Sacramento travolge Chicago (129-102).

I risultati delle gare di regular season Nba disputate nella notte. New York Knicks-Los Angeles Lakers 124-123, Miami Heat-Charlotte Hornets 93-75, Milwaukee Bucks-Philadelphia 76/ers 125-130, Detroit Pistons-Toronto Raptors 110-107, Orlando Magic-Atlanta Hawks 101-91, Sacramento Kings-Chicago Bulls 129-102, Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 117-102, Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets 119-116.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata