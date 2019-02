Nba, Knicks tornano a vincere in casa, 'Beli' e Gallinari ko

Crollo dei Clippers nonostante un 'Gallo' da urlo nella notte Nba. I Denver Nuggets passeggiano 123-96 sulla squadra di Los Angeles, a cui non bastano i 19 punti di Danilo Gallinari e i 24 realizzati da Lou Williams. I padroni di casa passano anche grazie alla doppia doppia del solito Nikola Jokic, autore di 22 punti conditi da 16 rimbalzi. Storico successo casalingo, invece, per i New York Knicks contro i San Antonio Spurs. Il Madison Square Garden era, infatti, tabù dal 1° dicembre dell'anno scorso. I newyorkesi vincono 130-118 con il trentello sfiorato da Damyean Dotson (27 alla fine per lui). Inutili per gli Spurs la doppia doppia sfiorata da DeMar DeRozan (32 punti e 9 rimbalzi) e gli 8 messi a segno da Marco Belinelli. Nell'altra gara Nba giocata nella notte, gli Orlando Magic battono in trasferta i Toronto Raptors 113-98.



