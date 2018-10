Nba: James da record non basta ai Lakers, ok Spurs di Belinelli

Lebron James continua a macinare record, anche con la nuova canotta dei Los Angeles Lakers. 'The King' mette a referto 35 punti e 11 rimbalzi contro i San Antonio Spurs, nella notte Nba, e diventa il sesto miglior realizzatore della storia del basket americano, superando Dirz Nowitzki: 31.202 al momento per l'ex fenomeno dei Cavs. Però non basta: la sua squadra è costretta ad alzare bandiera bianca 110-106 contro i San Antonio Spurs, trascinati dal trentello di DeMar DeRozan, con Marco Belinelli che si ferma a 8 punti (0/5 da tre). Per Gregg Popovich arriva il successo numero 1.200 in carriera.

Nelle altre gare, Utah Jazz a valanga 111-132, grazie ai 28 di Ricky Rubio, sui New Orleans Pelicans, con un super Nicola Mirotic da 25 punti. Sorriso esterno dei Celtics sui Pistons (89-109), di Chicago su Atlanta (85-97) e degli Indiana Pacers sui Cleveland Cavs (107-119). Da segnalare anche la vittoria di misura di Philadelphia, spinta dai 27 punti del solito Joel Embiid, su Charlotte 105-103. Nella sfida a distanza fra talenti, Giannis Antetokoumpo segna 21 punti in 19 minuti e dà la scossa ai suoi Milwaukee Bucks, vittoria sugli Orlando Magic, in cui Nikola Vucevic sfiora la doppia doppia (16 e 9 rimbalzi).

Ancora, Goran Dragic (28 e 5 assist al gong) mette le ali ai Miami Heat, che superano i Portland Trail Blazers 120-111, nonostante un Damian Lillard da incorniciare che chiude con 42 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Una Nba dall'impronta 'europea' vede protagonista anche Marc Gasol, fratello di Pau, autore di 19 punti nella vittoria di Memphis (18 a referto per l'ex Milano MarShon Brooks) contro Phoenix 117-96.

I risultati degli incontri di regular season Nba giocati nella notte italiana. New Orleans Pelicans-Utah Jazz 111-132, Detroit Pistons-Boston Celtics 89-109, Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 105-103, Atlanta Hawks-Chicago Bulls 85-97, Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 107-119, Miami Heat-Portland Trail Blazers 120-111, Memphis Grizzlies-Phoenix Suns 117-96, Milwaukee Bucks-Orlando Magic 113-91, San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 110-106.

